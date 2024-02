Pixels et caetera

NON MAIS À L’EAU QUOI. De l’eau de source purifiée par des procédés non réglementaires pour être vendue ensuite très chère en polluantes bouteilles en plastique comme de l’eau exceptionnellement naturelle et bénéfique… Une situation aussi incroyable que la vision d’un chameau sur un parking (et pourtant, je l’ai bien vu ce chameau – à deux bosses –; la caravane du cirque en tournée dans la région faisait une pause ce jourlà). Vous savez ce qu’écrivait Juvénal, le grand satiriste de la fin du Ier siècle, témoin ulcéré de la décadence de Rome: tout vice est à son paroxysme! Déjà. CLAUDE ZURCHER