Première déléguée aux questions de handicap du canton, Adrienne Berger fait le point

Il y a trois mois, le canton de Fribourg créait un poste de délégué aux questions de handicap. Adrienne Berger raconte ses premiers constats et projets, à l’orée de ses cent jours à cette nouvelle fonction.

ANGIE DAFFLON

En quoi consiste votre poste de déléguée aux questions de handicap exactement?

Il y a deux pans principaux. Le premier est vraiment lié à la politique du handicap, à sa mise en œuvre via l’élaboration d’un plan de mesures, d’un programme… Dans ce cadre, mon rôle est de rencontrer les associations et les personnes concernées, de prendre en compte leurs besoins et leurs idées pour les intégrer à la politique cantonale. Parce que ce sont eux les experts du handicap.

L’autre pan, c’est la communication, faire connaître cette politique, aux acteurs mais aussi à la population dans…