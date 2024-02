Prix à l’innovation agricole: Cacahuètes singinoises, huile de chanvre, safran local et micro-pousses en finale

La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) a communiqué ce vendredi le nom des quatre projets fribourgeois en lice pour remporter le Prix à l’innovation agricole (PIA) 2024.

Porté par l’entreprise Pousses en l’Air, le premier est dédié à la culture verticale et biologique de micro-pousses à la Fondation Saint-Louis, à Fribourg. «Il comporte aussi un volet social en intégrant les résidents de la fondation», souligne la DIAF dans un communiqué. Direction ensuite Grolley chez Fabien Fragnière, à la tête des Vergers du Guéravet et du Safran Fribourgeois. Ancien cuisinier et viticulteur, il allie «la culture du safran à celle d’arbres fruitiers hautes tiges en agroforesterie».

Le troisième finaliste est l’entreprise FLOW, qui souhaite «créer une huilerie artisanale en circuit court à Fribourg pour presser le chanvre et d’autres cultures locales». La start-up entend ainsi développer la filière du chanvre suisse de manière durable. Enfin, l’agriculteur de Wünnewil Daniel Schaller a été sélectionné grâce à ses CHacahuètes 2.0. Ce dernier est le seul du canton de Fribourg à faire pousser des cacahuètes bio.

Lancé en 1998, le PIA récompense tous les deux ans des projets innovants dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Doté d’un montant de 25’000 francs, il sera remis le 12 avril lors d’une cérémonie officielle durant laquelle sera également décerné le trophée du public (5000 francs). Pour ce dernier, l’ouverture du vote en ligne est prévue début avril. Elodie Fessler