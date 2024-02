Qui c’est les meilleurs et les plus intelligents?

Une époque formidable

Ouf, ça va mieux! La semaine dernière, une école en ligne (?) allemande a dévoilé son classement des pays les plus intelligents d’Europe. Sonnez cors des Alpes, résonnez toupins! La glorieuse Helvétie termine en tête. Oui, c’est nous qu’on est les plus intelligents, na! Peu importent les critères: nous avons battu, écrasé, écrabouillé la concurrence. Dont le Danemark et la Finlande, qui complètent le podium, comme disent les journalistes sportifs. Nous étrillons encore plus la France, qui termine 17e, bien moins intelligente que la Belgique, 7e et premier pays non scandinave (Suisse exceptée, bien sûr). Une honte pour le pays de Molière, de Victor Hugo et de Jean Dujardin!

Donc, ça va mieux que deux semaines auparavant, quand nous avions pris connaissance du…