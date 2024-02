Recapitalisation des TPF: De gauche à droite, ils défendent le oui

Un comité interpartis s’est formé pour plaider la cause du oui à la recapitalisation des TPF. Pour que la décarbonation des bus soit plus rapide, plus propre et moins chère.

CHRISTOPHE DUTOIT

TPF. Des Vert·e·s au PLR, ils se sont réunis mardi pour présenter à la presse les arguments pour voter oui à la recapitalisation des TPF par l’Etat à hauteur de 60 millions de francs (lire aussi en page 15). Copré- sidente de ce comité interpartis et membre du conseil d’administration des TPF, Katharina Thalmann-Bolz s’est donné pour mission «d’informer et de sensibiliser» la population aux enjeux de ce référendum financier obligatoire du 3 mars. «Je suis convaincue que ce projet en vaut la peine et que les arguments sont solides.»

Selon le comité, «cette injection de fonds étatique améliorera l’assise…