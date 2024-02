LA ROCHE

Le 18 janvier, quelques jours après ses 70 ans, Romain Bapst est décédé chez lui, à la suite d’un malaise cardiaque.

Fils de Conrad et Louise Bapst, Romain est né le 26 décembre 1953 au Rohr, à La Roche. Dès l’âge de 14 ans, c’est à Charmey, au chalet d’Arpille, que Romain, son papa et son plus jeune frère passaient l’été avec quelques vaches, génisses et chèvres. En 1971, les Bapst changent de vallée et vont alper dans le Gros-Mont, aux Audèches, puis dans la vallée du Motélon, à Vacheresse.

En 1980, Romain unit sa destinée à Marianne, née Brodard. C’est avec beaucoup de joie que le couple a accueilli trois enfants, Céline, Sarah et Samuel. Une famille heureuse jusqu’en 1998, année où l’aînée, Céline, décède.

Puis, au fil des ans, la famille s’est agrandie avec l’arrivée de six…