Ski alpin: Sebastien et Nathalie Rauber font le succès de leur club SC Edelweiss Jaun

Originaires de Bellegarde, Sebastien et Nathalie Rauber ont grandi sur les pistes.

Skieurs de bon niveau, ils sont tous deux engagés dans le comité du SC Edelweiss Jaun.

La station gruérienne reçoit ce dimanche deux slaloms spéciaux de Coupe fribourgeoise.

GLENN RAY

SKI ALPIN. Le col du Jaun accueille la Coupe fribourgeoise ce dimanche (lire ci-dessous). S’ils n’auront pas l’occasion de s’illustrer sur la piste de Schattenhalb ce week-end, Sebastien et Nathalie Rauber en connaissent les moindres recoins. Frère et sœur, ils ont grandi sur le tracé gruérien. «C’est un plaisir et une fierté de recevoir ces courses à la maison», soulignent-ils d’une même voix.

Chez les Rauber, le ski est une histoire de famille. Membres du Ski-Club Edelweiss Jaun depuis leur plus tendre enfance, Sebastien et…