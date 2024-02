Ski-alpinisme: Rémi Bonnet au pied du podium en Italie

Rémi Bonnet n’a pas réussi à décrocher sa 6e victoire de la saison ce jeudi. Au Val Martello, en Italie, le Gruérien est pourtant parti devant, se créant rapidement une avance de 40 secondes. Toutefois, le champion d’Europe et du monde en titre a été finalement battu par les Français Xavier Gachet et William Bon Mardion (1er et 2e) et par l’Italien Matteo Eydallin (3e), terminant à 19''89 du vainqueur du jour. Deuxième suisse, Thomas Bussard s’est classé 13e, tandis que son frère Robin a franchi la ligne d’arrivée à la 19e position. Geoffroy Brändlin