Streaming: Plus de 4000 films disponibles gratuitement sur le site de la BCU

Il suffit dorénavant d’un compte sur le site de la Bibliothèque cantonale universitaire pour accéder à plus de 4’000 films grâce à la plateforme Filmfriend. Cette offre est intégrée à Freebooks qui permet déjà de consulter gratuitement des ouvrages ou écouter de la musique.

Au niveau du contenu, on retrouve tant des longs métrages que des documentaires, des films d'animation ou des courts métrages. De la Palme d'or 2015 Deephan à Moi, Tonya, présenté au Festival du film de Fribourg en passant par Fish Tank ou Under the Skin les cinéphiles et le curieux y trouveront leur compte. La plateforme est accessible via son ordinateur, mais également grâce à des applications pour smartphones, tablettes et télévisions. Patrick Biolley