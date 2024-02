Tensions: Instruction préliminaire ouverte sur l’Exécutif de Semsales et l’administration

Rien ne va plus entre l’Exécutif de Semsales et certains membres du personnel administratif. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, la préfecture de la Veveyse a annoncé l’ouverture d’une instruction préliminaire sur les relations entre les deux parties et leur fonctionnement. Une décision qui fait suite à des tensions et des «difficultés entravant le bon fonctionnement de la commune» constatées depuis plusieurs mois.

La préfecture va dès lors dresser un état de la situation et pourrait notamment effectuer des auditions. La procédure en cours pourrait aboutir à l’ouverture formelle d’une enquête administrative. «Il ne sera donné aucun commentaire complémentaire durant l’instruction», ponctue la préfecture.

Semsales avait déjà fait l’objet en 2017 d’une enquête administrative à l’encontre de l’exécutif de l’époque en raison «de graves dysfonctionnements». Elodie Fessler