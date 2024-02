Théâtre: Une poule sur les planches avec la Société de jeunesse de Villarimboud

THÉÂTRE. La Société de jeunesse de Villarimboud sort le grand jeu avec une quatrième pièce de théâtre titrée Cotes et cocotte. Sur le devant de la scène, parmi les huit acteurs, une authentique poule tiendra le rôle principal dès le 16 février. «Ce sera une sorte de Paul le poulpe, l’oracle de la Coupe du monde 2010», informe Jérémy Curty, membre de la société et acteur. Cette comédie en trois actes signée Benoît Hillairet et mise en scène par Elisabeth Buchs raconte l’histoire d’un jeune couple qui fait fortune grâce à cette poule. «Le mari est dépensier et naïf, complète l’acteur. L’animal, qui prédit les résultats des courses de chevaux, rapporte une fortune au couple, ce qui va attirer la curiosité du banquier et des voisins.» Le public découvrira alors les rumeurs saugrenues qui…