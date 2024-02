Tir au pistolet: A La Roche, le duo mère-fille Pfeifflé a atteint sa cible

Les meilleurs tireurs cantonaux à 10 mètres au pistolet et à la carabine à air comprimé se sont affrontés durant tout le week-end à La Roche. De la Société de tir du Crêt, Christel Pfeifflé, la maman, et Tilly, sa fille, ont chacune atteint leurs objectifs.

SAMUEL BOVIGNY

TIR. Ambiance de fête ce weekend à la halle sport et culture de La Roche. Organisées par la société La Villageoise de Pontla-Ville, les finales fribourgeoises de tir à 10 mètres au pistolet et à la carabine à air comprimé regroupaient les meilleurs spécialistes du canton. Un club sélectif, dont une mère et sa fille faisaient partie grâce à des qualifications rondement menées. Christel et Tilly Pfeifflé, de la Société de tir du Crêt, étaient engagées respectivement en catégorie individuel carabine sur appui et en catégorie…