Une fin de semaine en mots, en musique et en peinture à la galerie Trace-Ecart

Deux trios d’artistes figurent au programme de la galerie Trace-Ecart: vendredi, Céline Cesa, Goodbye Ivan et Jod présentent Alice, alors que Greenwoman (Claire Huguenin, Malcolm Braff et Luca Curcio) propose samedi une jazz session.

ÉRIC BULLIARD

TRACE-ÉCART. Double actualité, cette fin de semaine, à Trace-Ecart, avec la performance Alice ce vendredi et un trio musical qui se produit sous le nom de Greenwoman, samedi. Les deux soirées entrent dans le nouveau programme culturel de l’association TEALT, issue de la fusion entre la galerie bulloise et le festival Altitudes. Elles sont proposées en écho à Rêves égarés, l’exposition de Geneviève Seydoux et Virginie Delacour, qui s’achève dimanche (La Gruyère du 25 janvier).

Alice a vu le jour l’automne dernier, à l’occasion de l’inauguration du…