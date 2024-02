Vacances de carnaval: Un bus TPF reliera Fribourg et La Berra sans changement

Les Transports publics fribourgeois (TPF) étoffent leur offre à l’occasion des vacances de carnaval. Du samedi 10 février au dimanche 18 février, un bus reliera la gare de Fribourg et le parking du Brand, au pied des pistes de La Berra.

Trois départs sont prévus depuis le chef-lieu cantonal (08 h 05, 11 h 05 et 15 h 05). Le bus La Berra Express fera halte à Marly, Villarsel-sur-Marly, Ferpicloz, Le Mouret, Essert, Treyvaux et La Roche. Les départs depuis la station de ski auront lieu à 09 h 15, 12 h 15 et 16 h 15.

Dans un communiqué, les TPF précisent que le véhicule circulera uniquement si les remontées mécaniques sont ouvertes. Il sera équipé d’une remorque et les voyageurs pourront y déposer leur matériel. Elodie Fessler