A Villars, c’est Rémi Bonnet le plus fort

Incroyable Rémi Bonnet! Le Charmeysan s’est largement imposé lors de la course individuelle de Villars ce lundi. A la maison, il n’a laissé aucune place à la concurrence en reléguant sont premier contradicteur, le Français Thibault Anselmet, à plus de deux minutes et l’Italien Matteo Eydallin à près de deux minutes et demie. Rémi Bonnet a fait la différence dès la première montée en creusant un trou de plus d’une minute.

C’est la troisième victoire de la saison en Coupe du monde pour le Fribourgeois, à laquelle il faut ajouter ses deux titres européens en verticale et en individuelle. C’est simple, dans ses deux disciplines de prédilection, Rémi Bonnet n’a été battu qu’une seule fois ces deux dernières saisons. Son bilan depuis novembre 2022 en verticale et en course individuelle est donc de 14 victoires et une deuxième place en 15 courses disputées.

Une bonne nouvelle gruérienne ne venant jamais seule: Thomas Bussard s’est imposé en M23. Onzième de l’épreuve à 4’37 de Rémi Bonnet, il a devancé de moins de cinq secondes l’Autrichien Alex Oberbacher pour l’emporter dans sa catégorie. Auréolé de sa première victoire en Coupe du monde élite vendredi, Robin Bussard a terminé 17e de cette course individuelle, s’adjugeant tout de même la troisième place en catégorie M23.

Après trois week-ends de compétition de suite, le circuit de Coupe du monde marquera une pause jusqu’au 22 février. Le rendez-vous est donné en Italie, au Val Martello, pour une individuelle, un sprint et un relais mixte. Patrick Biolley