Willy Rigolet

BROC

Willy s’est éteint le 29 janvier après quelques années de maladie supportée avec courage. Il venait d’entrer dans sa 78e année.

Willy voit le jour le 17 janvier 1947 à Pringy. Il est le deuxième d’une famille qui comptera trois garçons et une fille décédée à la naissance. Il a deux ans quand sa famille s’installe à Broc, village qu’il ne quittera plus. Après avoir suivi ses écoles à Broc et Bulle, il entreprend un apprentissage de mécanicien outilleur à l’usine Amman et devient contremaître. En 1984, Willy change complètement de métier et remplace son papa en qualité de conseiller en assurances jusqu’à sa retraite en 2012.

Willy aime la vie associative: il cumule les fonctions de président, vice-président, caissier ou secrétaire dans différentes sociétés locales et participe…