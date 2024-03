COMMERCE. A la suite de la faillite de l’épicerie La Sieste, le self de l’Union à Bulle devait trouver un nouveau fournisseur de fruits et légumes. C’est désormais chose faite. Rumo primeurs, à Bulle, a accepté de reprendre le flambeau. Comme l’explique Marc Décrind, cofondateur du self: «En plus des fruits et légumes, Sylviane Pasquier, gérante de Rumo primeurs, agrémentera la partie épicerie avec une gamme de produits artisanaux.» MC