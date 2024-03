Champions connus

SKI DE FOND. La Coupe fribourgeoise des adultes et des enfants a vécu son épilogue samedi dernier, à l’occasion de la Nocturne d’Im Fang. Déplacée au col du Jaun, cette ultime étape a vu les Gruériennes Erica Savary (SC Riaz, dames) et Jeanne Perritaz (SC Im Fang, juniors) s’imposer. Cette course a également couronné les champions cantonaux (lire ci-dessous). GR

Nocturne d’Im Fang au col du Jaun, lauréats de l’épreuve skating

Hommes (10 km): 1. Clyde Engel (La Sagne). Hommes 2: 1. Pierre Chauvet (Val d’Hérens). Hommes 3: 1. Thomas Graf (Goupils). Juniors: 1. Carl Habermayr (ST Berne). U16 (7,5 km): 1. Magnus Wenzel (Bex). U14 (5 km): 1. César Jaton (Bex). Dames (7,5 km): 1. Erica Savary (SC Riaz). Juniors: 1. Jeanne Perritaz (SC Im Fang). U16 (5 km): 1. Marion Ballay (Bex). U14 (3 km):…