Critique: A CO2, André Dussollier s'est délecté des mots des autres

Jeudi soir, André Dussollier a fait déguster au public de CO2 un choix de ses textes favoris du grand et du petit répertoire. Ou quand Hugo, Aragon et Baudelaire côtoient Dubillard, Vibert et l’abbé de l’Attaignant.

CHRISTOPHE DUTOIT

LA TOUR-DE-TRÊME. «J’aurais pas cru que j’avais une mémoire aussi bonne…» Jeudi soir sur les planches du CO2, André Dussollier a donné la preuve que le poids des ans n’avait guère de prise sur la vitalité de son esprit. Quelques jours après son 78e anniversaire, l’acteur né à Annecy a tenu en haleine durant plus d’une heure et quart une salle presque comble. Mais surtout comblée de revoir celui qui avait sublimé Novecento il y a un peu plus de cinq ans.

Seul en scène, mais parfois accompagné de son double numérique ou de Laurel et Hardy sur toile, le Jacques de…