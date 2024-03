Debout face à la barbarie

BANDE DESSINÉE

JP Morvan et David Evrard

SIMONE, T. II, «Tu entres par la porte, mais tu sortiras par la cheminée!»

Glénat

En ces heures où l’antisémitisme – décomplexé comme durant certaines des heures les plus sombres de l’histoire humaine – semble reprendre ses aises sous couvert de justes causes, il est bon de rappeler la barbarie pour ne pas l’oublier, malgré les années qui passent. JP Morvan (scénario) et David Evrard (dessin) illustrent en bande dessinée la vie de Simone Lagrange, qui fut arrêtée par la Gestapo en 1944 et interrogée par Klaus Barbie. A 13 ans, munie d’une volonté de fer, elle persiste à ne pas vouloir répondre à celui qui fut surnommé «le boucher de Lyon». Pour cela, elle sera déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle le confrontera, quarante-trois ans plus tard,…