Espace Gruyère: Plus de 600 vaches inscrites à l'édition 2024 d’Expo Bulle

Rendez-vous incontournable des éleveurs de bovins et événement d’importance nationale, Expo Bulle est de retour à Espace Gruyère les 22 et 23 mars. Durant deux jours, les meilleures représentantes holstein, red holstein et swiss fleckvieh (pour la troisième fois) du pays défileront sur le ring.

Dans un communiqué, les organisateurs se réjouissent de l’inscription record au catalogue de 640 vaches (environ 450 seront présentes), issues de 14 cantons. A noter que plus de la moitié d’entre elles proviennent du canton de Fribourg. «Le nombre d’animaux présents, leur qualité supérieure et l’homogénéité des catégories présentées au ring font de ce rendez-vous un des plus relevés et des plus reconnus d’Europe», se targuent les organisateurs dans un communiqué.

Classes primaires conviées

Cette 49e édition commencera par le concours des swiss fleckvieh dès 14 h le vendredi. La grande championne sera désignée en fin d’après-midi par le juge Christian Bürki, à la tête d’une exploitation laitière à Eggiwil (BE). Samedi, ce sera au tour des 185 holstein et 145 red holstein de défiler sur le ring sous l’œil attentif du Gruérien Mathieu Overney, collaborateur scientifique à Grangeneuve et juge agréé de Swissherdbook Zollikofen depuis 2017. Le nom des grandes gagnantes nationales sera proclamé vers 20 h 30, puis suivra la soirée des éleveurs. A noter que plusieurs classes primaires sont invitées à visiter les coulisses de l’exposition le vendredi. Elodie Fessler