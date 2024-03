Fribourg: Bellarena à l’heure du rap et du rock à la BCF Arena

Pendant deux jours en mai, puis deux autres en novembre, Bellarena Events va transformer la BCF Arena en salle de concert. Avec Grand Corps Malade, Gims, SCH et Bryan Adams.

MUSIQUE. Les vendredi 24 et samedi 25 mai, la BCF Arena vibrera aux sons du rap, du slam et de la chanson-rock. Pour ce nouvel événement musical à Fribourg, Bellarena Events annonce la présence de Grand Corps Malade, SCH et Gims (dans cet ordre, dès 19 h 30) le premier soir, de Seraina Telli et Bryan Adams le second. Les organisateurs ont rappelé ce programme hier face à la presse.

«Pour cette première édition, Bellarena Events ne vise pas moins que de s’emparer de la BCF Arena et la métamorphoser en aire de spectacles, le temps d’un week-end hors normes», explique le dossier de presse. La capacité s’élève à 9000…