Fribourg: Le taux de chômage est stable dans le canton

A l’échelle suisse, le taux de chômage est en légère baisse, à 2,4% (-0,1 point par rapport au mois de janvier). Dans un communiqué de presse, le Service public de l’emploi (SPE) explique: «L’exceptionnelle douceur de la météo en février a permis aux entreprises de la construction de se mettre pleinement à l’ouvrage alors que cette période est généralement marquée par une baisse de leurs activités. La branche du bâtiment et du génie civil est d’ailleurs celle qui enregistre la principale baisse du nombre de chômeurs ce mois-ci.»

C’est dans le district de la Sarine que le chômage est le plus haut (3,3%), juste devant la Veveyse (2,9%) et la Gruyère (2,6%). A l’inverse, la Singine est la région la plus épargnée, avec un taux de seulement 1,2%. Par ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi dans le canton était le mois dernier de 8187, ce qui correspond à un taux de 4,7% (contre 4% au niveau suisse). Pour rappel, la catégorie des demandeurs d’emploi regroupe les chômeurs et les personnes qui sont occupées dans une mesure active comme un programme d’emploi temporaire, un gain intermédiaire, un cours de perfectionnement ou une reconversion professionnelle. Nicolas Maradan