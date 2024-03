Fribourg: Les Georges dévoilent leur programmation 2024

Le festival Les Georges animera la place Georges-Python, à Fribourg, du 15 au 20 juillet. Les organisateurs ont levé le voile ce mardi sur le programme complet de l’édition 2024. Comme à l’accoutumée, la parité entre soirées gratuites et payantes est maintenue, annoncent-ils dans un communiqué. Cela afin de «de continuer à proposer une manifestation accessible au public le plus large».

Parmi les têtes d’affiche on retrouve Flavien Berger, dont le concert avait été annulé en raison d’un orage l’an passé. Le Français se produira le mardi 16 juillet, tout comme sa compatriote Pomme avec qui il collabore depuis plusieurs années. L’artiste Bu$hi, lui, foulera la scène le mercredi 17 juillet. Une journée dédiée au rap avec également la présence «du rappeur suisse le plus en vogue du moment» Mairo. L’ultime soirée du festival accueillera «le monstre de l’electro-rock et du trip-hop» Archive, ainsi que le crooner Bertrand Belin.

Les soirées gratuites auront lieu le lundi 15 juillet, le jeudi 18 juillet et le vendredi 19 juillet. L’artiste camerounaise de hip-hop punk Uzi Freyja ouvrira les festivités le premier jour avec «son flow percutant et incisif». Le même jour, les Fribourgeois de Crème solaire présenteront une création musicale inédite et Zoë Më livrera son indie pop «chargée d’émotions». Jeudi, le public pourra naviguer entre kuduro, baile funck et cumbia avec notamment le collectif marseillais Maraboutage et le groupe portugais Bateu Matou. Des «découvertes musicales» sont promises pour le vendredi soir, avec Uche Yara, Psycho Weazel et La Colère. Le programme complet est à découvrir sur www.lesgeorges.ch.

Les Georges fêtent leurs dix ans cette année et ont notamment prévu plusieurs actions à cette occasion. La première se déroulera au château de Gruyères le 19 avril. Elle prendra la forme d’une soirée «Clips, musique et fondue». Concrètement? Dix clips d’artistes et groupes fribourgeois, dont Dirty Sound Magnet et BARON.E, seront projetés dans la cour. Elodie Fessler