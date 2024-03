Intense et dramatique, la série avec Kate Winslet revient enfin

Mes chats, ma télé et moi

Excellente idée de la chaîne M6, qui diffuse dès ce soir la minisérie Easttown, avec l’immense Kate Winslet. Un meurtre secoue la communauté d’une petite ville américaine, où ils sont plusieurs à cacher des secrets.

DRAME. Attention chef-d’œuvre! On avoue volontiers que la tendance de cette chronique est plutôt de s’enthousiasmer sur les émissions et les séries. Pourquoi s’embêter à évoquer des programmes nuls quand on n’a qu’une fois par semaine pour présenter les nouveautés télé? Alors oui, l’usage des superlatifs est souvent de mise. Mais cette fois-ci le mot chef-d’œuvre n’est pas usurpé et on défie quiconque de ne pas partager cet avis. La minisérie policière Easttown est bien un chef-d’œuvre du petit écran et elle est à revoir sur M6 dès ce soir (trois…