Juste parfait, au-delà de tous les critères

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de «Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde». Un blog décliné en deux livres.

REVIVRE. Curieux zèbre que ce Manset… J’ai passé vingt ans de ma vie sans avoir entendu prononcer son nom, puis il fallut trois lentes années d’approche pour que cet Himalaya de la chanson se donne à moi. D’abord, ce fut un article de journal qui affirmait, péremptoire, que Ferré avait deux héritiers: Thiéfaine et Manset.

Autant je connais le premier sur le bout des doigts depuis mes 15 ans, autant le second m’était inconnu. J’allais donc chez mon disquaire préféré me faire une petite écoute du bonhomme. Je tombe sur un album, Royaume de Siam, je me cale les écouteurs sur…