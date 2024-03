Lac de la Gruyère: L’île d’Ogoz est accessible à pied

Aller à pied sur l’île d’Ogoz est chose possible depuis le vendredi 8 mars. La raison: la baisse du niveau du lac de la Gruyère qui atteint à cette période moins de 668 mètres sur mer.

«Le lac de la Gruyère est géré comme une batterie, qui fonctionne grâce aux apports d’eau, en particulier les précipitations et la fonte des neiges», analyse Nathalie Salamin, responsable communication de Groupe E. Elle poursuit: «il est à son plus bas à la fin de l’hiver car l’eau a été turbinée durant l’hiver pour répondre aux besoins des consommateurs. C’est en effet en hiver que les besoins en électricité sont les plus importants. Son niveau va ensuite remonter».

L’île d’Ogoz devrait rester accessible à pied jusqu’à fin mars, même si les conditions météorologiques (températures, pluies, fonte des neiges) et les besoins en électricité définiront eux-mêmes la fin de cette période. Geoffroy Brändlin