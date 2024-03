Le FC Bulle s’effondre à Servette M21

Football. Treizième, le FC Bulle a subi la loi de la lanterne rouge de Promotion League, dimanche après-midi à Vernier (GE). Les Gruériens ont mordu la poussière 4-1 contre la relève du Servette FC.

Plus agressifs dans les duels, les Genevois étaient devant de deux longueurs à la pause (1-0, 8e), notamment grâce à un but de l’ancien Bullois Yanis Lahiouel (2-0, 45e), qui a livré une excellente partie.

En seconde période, il fallait attendre la 66e minute pour voir Bulle tirer au but via Sissoko. Quelques instants plus tard, Servette M21 tuait tout suspense pour le 3-0 (75e). Dans la foulée, Lekaj réduisait l’écart (3-1, 77e) d’une superbe Madjer. Mais c’était tout pour la révolte, surtout que Servette faisait 4-1 à la 89e.

Le FC Bulle aurait pu prendre ses distances avec la barre, mais reste à 4 points de la zone rouge. Les hommes de Cédric Strahm recevront Brühl ce samedi.

Les résultats et le classement de Promotion League

Retrouvez notre page complète sur la déroute bulloise dans La Gruyère de mardi