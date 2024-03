Le grand âge de la déraison

BANDE DESSINÉE

Shintaro Kago

DEMENTIA 21, T. II

Editions Huber

Yukie Sakai est entièrement dévouée à son travail d’aide à domicile pour personnes âgées. Dans un Japon en pleine crise démographique et à la population vieillissante, ce métier est devenu la pierre angulaire de la société et la jeune fille s’y consacre corps et âme. Pourtant, ce qui devrait s’associer à une activité, certes difficile, mais relativement stable, vire avec elle aux délires hallucinatoires, à une exubérance surréaliste qui n’a rien à voir avec de la sénilité. Yukie devra ainsi s’occuper d’un Père Noël (qui a décidé d’accorder tous les souhaits des enfants), d’un bingo mortel, d’un acteur finissant recevant des tonnes de chocolat de ses admiratrices, de serviteurs zombies… Elle rencontrera même la mort et son…