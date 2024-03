Lectures sonores autour de l’alpage au Musée gruérien

BULLE. Ce samedi (dès 19 h), le Musée gruérien organise une soirée culturelle autour de la saison d’alpage, «une pratique qui ne cesse d’inspirer les artistes et qui en proposent des interprétations continuellement renouvelées», affirme le communiqué de presse. L’événement se déroulera en deux parties avec des lectures sonores d’Autour du liauba, avec le rappeur AbSTRAL compost et le Quatuor Orchis, et La Teraula du Milieu, un texte de Pauline Varga porté par la comédienne Céline Cesa et le design sonore du collectif Feutre & Chandel, alias Sébastien Lauper et Emmanuel Colliard, accompagné pour l’occasion par Julien Bernard. CD