Les notes, un critère d’évaluation et d’évolution pour les sportifs

En patinage artistique comme dans d’autres sports, les athlètes sont jugés par des notes.

Parfois décrié, ce critère d’évaluation permet aux sportifs de progresser dans leur discipline.

Environ 60 patineurs s’aligneront ce dimanche au championnat fribourgeois à Bulle.

GLENN RAY

PATINAGE ARTISTIQUE. «Je risque d’être une épave en rentrant à la maison», sourit Caroline Criblet-Tinguely. L’Echarlensoise de 37 ans participe ce dimanche au championnat fribourgeois de patinage artistique organisés à Espace Gruyère (lire ci-dessous). Non pas sur la glace, mais au bord de celle-ci, avec ses quatre collègues juges et les sept membres du panel technique. «Ça demande une concentration constante, du matin au soir, pour avoir une vision claire et être précis dans ce qu’on note.»

Patineuse au niveau…