Morlon: Un géant en bois pêche dans le lac de la Gruyère

Les géants en bois ont la cote. La Veveyse a annoncé récemment miser sur des sculptures monumentales pour développer son tourisme quatre saisons (La Gruyère du 24 février). En Gruyère, Yves Tinguely poursuit son ambition: doter le sentier du lac de dix colosses en bois, permettant de raviver les histoires et légendes locales (La Gruyère du 25 juillet 2023). Deux ont été réalisés à Hauteville et à Corbières. Le troisième est actuellement en construction à Morlon, dans un pré non loin du pont sur la Sarine.

D’une dizaine de mètres de haut, il représentera, une fois parachevé, un garçon, vêtu d’un bredzon, pêchant dans le lac. «Je l’imagine ayant perdu son smartphone et voulant oublier un peu les écrans…» glisse Yves Tinguely.

Grutier chez JPF, ce dernier façonne ses créatures sur son temps…