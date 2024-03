RTS1, VENDREDI, À 20 H 05

Au bonheur des mottes et au pays des silhouettes

Passe-moi les jumelles reprend l’antenne avec une nouvelle saison de portraits de sportifs, d’artisans et de créateurs passionnés. C’est au fil de l’eau, du glacier aux profondeurs des lacs que Matthieu Fournier vous emmène à la découverte des différentes pratiques sportives ou ludiques que permet cet élément. Le glacier d’Aletsch, le plus grand d’Europe, sera le décor de cette première émission en compagnie du glaciologue Jérémie Gantison.

Puis toujours en altitude, PAJU vous initiera à une pratique étonnante: l’escalade de mottes gelée, avec deux alpinistes passionnés. Simon Chatelan et Nicolas Jaquet partagent un goût pour les itinéraires alpins atypiques, difficiles et engagés.

Enfin, vous découvrirez les…