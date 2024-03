Pixels et caetera

LES ROBOTS. Ce truc est incroyable! Un toboggan à médics! La pharmacienne lit l’ordonnance, pianote sur son ordinateur et, précédée d’un bruit de clapet, la boîte de médicaments est crachée par la machine, glisse et termine sa lugée dans un bac. Il reste alors à la pharmacienne d’imprimer l’étiquette, la coller sur la boîte, vérifier, et le tour est joué. Piloté par informatique – déjà un peu d’intelligence artificielle au sommet du toboggan? – ce truc qui distribue des médicaments dont la vieillesse est bonne cliente devrait participer au financement de l’AVS par une taxe, un pourcentage, un centime additionnel ou je ne sais quoi. Si les corps se désintègrent, si le travail se dématérialise, pourquoi ne pas faire payer aux robots les prestations AVS auxquelles ils n’auront de toute…