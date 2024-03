Plus de 110 nageurs non licenciés au championnat fribourgeois populaire

Le championnat fribourgeois populaire de natation a eu lieu samedi à Romont. Une centaine de nageurs non licenciés se sont affrontés. Pour toutes les catégories, l’esprit était au plaisir et à l’apprentissage.

CORENTIN PFISTER

NATATION. Accroupis au bord de l’eau, coéquipiers et entraîneurs s’égosillent, sautent et exultent au passage de leurs nageurs. En chambre d’appel, chacun gère la pression à sa manière. Certains discutent et rigolent, d’autres préfèrent rester dans leur bulle, en finissant leurs échauffements, lunettes et bonnet vissé sur la tête. Pourtant, ce samedi, à Romont, l’enjeu n’était pas uniquement le chronomètre. «C’est vraiment personnel et pour le plaisir», note Noémie Guillet, monitrice au Club Natation Romont. Organisé par le club glânois et chapeauté par la fédération…