Portes ouvertes à l’Ecole universelle

BULLE. Après trois ans à Crésuz, l’Ecole universelle a investi la rue de Vevey 219, à Bulle, en août dernier. La fondation donne l’occasion aux intéressés de découvrir ses nouveaux locªux en ouvrant ses portes ce samedi, de 9 h 30 à 12 h. Une réunion d’information aura lieu à 10 h pour présenter les approches pédagogiques et éducatives de l’école, ainsi que son programme et son fonctionnement, indique la fondation dans un communiqué. Par ailleurs, l’Ecole universelle annonce qu’elle accueillera dès la rentrée prochaine des élèves de 3H. Jusqu’à présent, elle ne recevait que des enfants de 1H et 2H. Elle compte également entamer les démarches pour ouvrir ses portes aux 4H, 5H et 6H dès la rentrée 2025. AD