Top Chef: Le Glânois PP Clément poursuit l’aventure

La chaîne télévisée M6 a lancé ce mercredi soir la 15e saison de Top Chef. Premier Suisse à prendre part à la célèbre émission culinaire, Pierre-Pascal Clément dit PP Clément s’est qualifié de justesse.

Lors de la première épreuve, le Glânois devait revisiter l’œuf pour séduire les chefs - représentant au total 15 étoiles au Guide Michelin - et intégrer une brigade. Nouveauté cette année, il n’y a que deux équipes. L’orange est menée par les cheffes Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec et Dominique Crenn. La grise est quant à elle composée des chefs Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel.

Sur le papier, PP Clément faisait mouche avec son œuf travaillé comme un poulet rôti. Un plat qualifié de «surprenant» par Glenn Viel et «d’original» par Hélène Darroze lors de sa présentation. «Le…