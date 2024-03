Tribune libre

Cinq fois merci aux ex-conseillers fédéraux

A propos de la 13e rente AVS.

Il y a quelques mois, les sondages donnaient bien plus que 60% de oui. Effrayés par tant de générosité, cinq anciens conseillers fédéraux sont sortis du galetas et ont publié une lettre ouverte afin de recommander de voter non. Le oui s’effondrait. Mais venant de cinq pauvres retraités touchant près de 23 000 francs par mois, payés par le contribuable, cette prise de position a fait l’effet d’un électrochoc. Primes maladie, loyers en hausse, prix de l’énergie, des transports, des timbres, rentes de veuve à la trappe (pas pour tous…), inflation en général, le bon peuple s’est dit «ça suffit» et en a eu marre qu’on le prenne pour un guignol. Ce n’est peut-être pas fini.

Imbus d’arrogance, de condescendance,…