Tribune libre

Ecouter d’abord, descendre dans l’arène ensuite

A propos de la récente interview de Frédéric Ducrest.

Un conflit médiatisé. La relation impudique d’un conflit de personnes, quoi qu’en disent les protagonistes. Double page Ducrest, double page à venir afin de donner la parole à l’autre partie? Ce qui serait cependant plutôt souhaitable, ce sont bien d’autres doubles pages, afin de prendre du recul et d’entrer en réflexion. Pour être concis, au risque d’être confus: oui, à l’heure actuelle, l’autonomie professionnelle se réduit, dans tous les secteurs, y compris l’école. Oui, l’administratif prend plus de place, dans la santé, l’agriculture et à l’école aussi. Alors, au-delà du cas particulier qui cherche à cliver l’individu face à la hiérarchie, le «primaire» face au «secondaire», la…