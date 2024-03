Une voix à travers la nuit

Avec sa voix forgée au chant lyrique et son bagage de musicienne classique, Clara Ysé est l’une des révélations de la chanson française de ces derniers mois. Les Francomanias de Bulle (qui dévoileront leur programmation le 15 mai) ne pouvaient passer à côté: elle jouera dans la cour du château le 28 août.

ÉRIC BULLIARD

Votre premier album est sorti cinq ans après un EP: pourquoi autant de temps?

En plus du long travail d’écriture et de composition, j’ai pris le temps de trouver les bonnes personnes pour m’entourer. Je voulais quelqu’un pour coréaliser l’album et, finalement, c’était Sage, Ambroise Willaume. Il a fallu se rencontrer, essayer, construire, déconstruire, chercher dans tous les sens…

Arrangeur très demandé de la scène française, Sage a travaillé avec Clara Luciani, Etienne…