SKI ALPIN. Déplacés aux Diablerets (VD), les Derbys du Pralet et des Paccots ont eu lieu dimanche. Membre du ski-club organisateur de Châtel-Saint-Denis, Amélie Pignat a fait coup double en élites. Elle a été imitée par Marion Roulin (SC La Berra) chez les dames. Côté masculin, les Châtelois Maxime Vauthey (seniors 1) et Alexis Berthoud (juniors élite) ont respectivement remporté le Derby du Pralet et celui des Paccots. GR