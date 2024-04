Bulle: Un stand pour faire contrôler gratuitement son vélo lors du marché

La ville de Bulle souhaite identifier les itinéraires empruntés par les cyclistes et récolter les expériences de ces derniers. Elle invite en ce sens la population à s’arrêter à un stand d’échange qui sera installé sur la place du Tilleul de 8 h à 12 h, lors du marché du samedi 4 mai. «Raccourcis astucieux, parcours très appréciés, itinéraires dangereux: la population pourra transmettre ses expériences et ses besoins aux autorités de manière ludique et constructive», annonce-t-elle dans un communiqué.

Un mécanicien professionnel sera également présent pour contrôler gratuitement les vélos (mécaniques et électriques) des visiteurs et partager ses conseils d’entretien. «Cette action du Plan vélo de la Ville de Bulle encourage ainsi la population à ressortir les vélos de la cave et à entamer la belle saison en toute sécurité», relève la ville. A noter que les réparations ne sont pas proposées sur place. Un vélo-cargo pourra aussi être testé devant le stand. Elodie Fessler