Carton plein pour la course des 6H de Fribourg

ROMONT. La troisième édition des 6H de Fribourg a attiré quelque 1500 personnes samedi à Romont, indique un communiqué. Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg et l’Ecole des métiers, cette course de voitures miniatures à hydrogène réunissait au Bicubic neuf équipes d’apprentis et dix groupes d’écoliers. Plus de 200 jeunes âgés de 13 à 20 ans y ont participé. L’équipe de l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) dans la catégorie pro et celle du Centre professionnel Nord vaudois en H2GP ont remporté la compétition. Elles se sont ainsi qualifiées pour la finale mondiale qui se déroulera à Las Vegas en septembre prochain. Les deux équipes du CO de la Glâne ont, quant à elles, terminé cinquième et sixième de la catégorie H2GP. TC