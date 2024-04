Croix-Rouge: Des colis solidaires distribués à 250 familles fribourgeoises modestes

La Croix-Rouge fribourgeoise a pu soutenir en mars et en avril environ 250 familles fribourgeoises aux revenus modestes. Ceci grâce à l’action «2x Noël», organisée en collaboration avec la SSR, la Poste suisse et Coop. Le concept de celle-ci est simple: lors de la période de fêtes de fin d’année, les entreprises et la population sont appelées à envoyer un colis contenant des denrées alimentaires et des produits d’hygiène aux personnes précarisées. Ces paquets sont acheminés gratuitement au centre logistique de la Croix-Rouge suisse, puis redistribués aux différentes actions cantonales, explique la Croix-Rouge fribourgeoise dans un communiqué.

Cette dernière relève que «l’inflation exerce une pression considérable sur les budgets déjà restreints». Son service de permanence sociale a par ailleurs permis d’aider 840 adultes et enfants l’an passé. Elodie Fessler