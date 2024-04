Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

INTERVIEW DANS NOTRE ÉDITION de jeudi de Pierre-Yves Donzé, historien, pour la publication de son livre sur l’histoire de Rolex. Je cite: «Rolex est une marque qui n’a pas d’histoire, une marque hors du temps». Bref, comme une barre d’Ovomaltine au poignet.

EN VOILÀ UN BON CRITÈRE, qui en dit plus que des statistiques selon les revenus, la surface d’appartement, le nombre d’enfants, les familles monoparentales et les races de chiens dans le canton de Fribourg. Ce critère, c’est la valeur moyenne des véhicules en circulation, chiffre annoncé par un assureur. Cette valeur moyenne est de 44 356 francs. Pas énorme, si l’on songe que l’on peut aussi dormir dans sa voiture après un divorce ou une perte d’emploi, que l’on peut y concevoir des enfants et, bien sûr, transporter…