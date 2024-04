De la glace, du bloc et une grotte à l’écran

A voir, à faire

Depuis 2013, Montagne en scène présente deux fois par an une sélection de films de montagne, qu’il s’agisse de ski, d’alpinisme, de parapente ou encore d’escalade. «Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais surtout qui relatent des aventures humaines extraordinaires», annoncent les organisateurs. Le festival passe par plus de 200 villes, en Europe et en Amérique du Nord. En Suisse, il s’arrêtera à Bulle ce mardi 30 avril.

Au programme de cette édition, Deepfreeze, de Yannick Boissenot, ou l’ascension libre en hivernale de la directissime de la Walker dans les Grandes-Jorasses. Un exploit réussi par Charles Dubouloz, Symon Welfringer et Clovis Paulin en février 2023.

100 blocs en 7A

Le deuxième film, Sea to summit, se déroule au Groenland. Une…