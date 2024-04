Du rock français et intergalactique

ÉBULLITION. Le magazine Rolling Stone France vient de le classer parmi les «25 artistes qui vont compter en 2024». Formé il y a dix ans à Rouen, MNNQNS (mannequins sans les voyelles) sera ce vendredi (21 h) en concert à Ebullition, deux ans après avoir sorti The second principle. Ce deuxième album navigue entre rock et électro-pop. Les Inrocks en ont parlé beaucoup mieux, évoquant un disque «incantatoire s’affichant autant comme une épopée intergalactique qu’un laboratoire sous perfusion électrique et ambient». Formé autour du compositeur algérien Anouar Kaddour Chérif, le groupe genevois El Mizan donnera des couleurs méditerranéennes à la première partie. www.ebull.ch. EB