Fribourg: Il sera bientôt possible de remettre ses armes et ses munitions à la police

Vous détenez des armes et des munitions chez vous et souhaitez vous en débarrasser? La Police cantonale fribourgeoise organise le 20 avril (Domdidier, route de l’Industrie 110), 4 mai (Granges-Paccot, chemin de la Madeleine 8) et 8 juin (Vaulruz, Les Ponts d’Amonts 9) une action de récupération de ces pièces.

De 8h30 à 11h30, il sera donc possible de remettre ces objets sans frais aux forces de l’ordre, annoncent-elles dans un communiqué. La même opération, organisée en 2009 et en 2013, avait permis la remise de plusieurs centaines d’armes.

«En cas de doute sur l’état général ou le transport d’une arme ou de la munition vers le lieu de récupération», la population est priée de contacter la Section «armes, pyrotechnie et explosifs» de la Police cantonale le mardi ou le jeudi au 026 305 16 36. Geoffroy Brändlin