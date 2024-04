Fribourg: L’HFR organise un escape game… pour ses patients

Pour lutter contre l’immobilité, dangereuse pour la santé, l’hôpital fribourgeois redouble d’efforts. L’une des mesures prises pour encourager le mouvement est un espace game.

HFR. Un escape game pour faire bouger ses patients. Cette étonnante action a été imaginée par… l’hôpital fribourgeois (HFR). Car, selon ses spécialistes, l’immobilité est un fléau. «Par jour passé alité, on perd de 1% à 5% de sa force musculaire», affirment-ils dans un communiqué. Pour les personnes âgées par exemple, la perte d’équilibre et de mobilité, en plus d’autres problèmes de santé, en sont les conséquences directes.

Et selon l’HFR, les patients n’en font pas assez à l’hôpital. «Les études confirment qu’une fois chez eux, dès le premier jour, les patients doublent le nombre de pas réalisés à l’hôpital. Cela…