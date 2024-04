Fribourg: Le Chœur Ladoré se produit au Nouveau Monde

CONCERT. Créé en 2010 à Romont sous l’impulsion de son directeur Fabien Volery, le Chœur Ladoré se produira jeudi à 20 h 30 au Nouveau Monde. L’espace culturel fribourgeois accueillera un ensemble vocal mixte comptant une quarantaine de chanteurs qui a pour objectif de raconter des histoires et de transmettre des émotions à travers une sélection de morceaux en différentes langues. Le tout avec des mises en scène et des chorégraphies signées Ramona Hierholzer. A noter que ce concert s’effectuera grâce au programme «Support culture» de la Migros. Celui-ci permet de donner davantage de visibilité aux associations culturelles non professionnelles qui y participent. VAC